UNE VIE EN LIGNE DE MIRE Quatre décennies, à vendre au plus offrant ses plus sanglants services, dans tous les conflits d'Afrique et du Moyen-Orient. Pourquoi ?? Parce qu'il s'ennuyait dans l'armée. Alors, plutôt que moisir sous les drapeaux, il est devenu ce chien de guerre. Anti-guérillero en Afrique du Sud, guide de chasse au Mozambique, combattant des forêts ivoiriennes, en première ligne face aux miliciens cannibales. Après l'Irak et le Kurdistan, c'est en Somalie, le "? pays le plus dangereux du monde ? ", que Richard Rouget va se frotter aux islamistes chebabs, affiliés à Al-Qaïda, adeptes de la charia, de la voiture piégée et de l'attentat-kamikaze. "? Du sang et des larmes ? ", disait Winston Churchill. Rouget en a eu son lot, voyant tomber ses camarades les uns après les autres, frôlant plusieurs fois la mort. Le récit édifiant d'une histoire hors norme. La folle expérience du feu et de la guerre. Longtemps astreint à la confidentialité, Richard Rouget raconte pour la première fois ses guerres, son parcours, ses aventures, sans rien en dissimuler. Son confident, Jean-Louis Tremblais, fut grand reporter au Figaro Magazine de 1999 à 2023. Il a couvert de nombreux conflits, et longuement côtoyé les mercenaires.