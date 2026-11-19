L ?? uvre de Voegelin a connu un regain d ? intérêt, particulièrement aux Etats-Unis, avec la publication de ses ? uvres complètes entre ? 1990 et ? 2009. C ? est pourquoi il apparaît d ? autant plus nécessaire d ? adopter aujourd ? hui une lecture critique et contextualisée de Voegelin, afin de dépasser les approches souvent acritiques, voire hagiographiques, qui dominent encore largement la littérature scientifique consacrée à cet auteur. A rebours des lectures hagiographiques qui dominent encore les études voegeliniennes, cet ouvrage propose la première réévaluation collective et critique de la pensée d'Eric Voegelin à partir de ses relations intellectuelles avec Carl Schmitt. S'appuyant sur de nombreux documents d'archives inédits, il resitue les écrits de Voegelin dans leur contexte historique, politique et doctrinal, tout en révélant les ambiguïtés d'une oeuvre généralement appréhendée à travers le prisme exclusif de l'exil américain et d'une prétendue opposition précoce au national-socialisme. A la croisée de la philosophie du droit, de la philosophie politique et de l'histoire des idées, les contributions réunies dans cet ouvrage interrogent les formules de l' "Etat total" et de l' "Etat autoritaire" , lorsque ces concepts sont utilisés comme des armes politiques. L'ouvrage analyse notamment les échanges de Voegelin avec Carl Schmitt, Hans Kelsen ou Robert Musil, ainsi que les rapports complexes qu'il entretient avec le national-socialisme et les théories raciales. Refusant tout dogmatisme, ce recueil fait place à des interprétations parfois divergentes et propose ainsi une lecture nuancée, rigoureuse et scientifiquement informée d'un auteur de plus en plus mobilisé dans certains milieux conservateurs contemporains. Il s'achève par une traduction inédite et abondamment annotée de la correspondance entre Carl Schmitt et Eric Voegelin (1931-1955). Cet ensemble documentaire éclaire de manière décisive les constructions théoriques élaborées par les deux auteurs au fil des transformations politiques qui ont marqué l'Europe des années 1930 à l'après-guerre. Par l'ampleur de son enquête archivistique et la portée de ses analyses, ce volume constitue une contribution significative à l'étude critique des pensées politiques et juridiques du XXe siècle. Emmanuel Faye, est un philosophe et historien français de la philosophie. Spécialiste de la Renaissance et de Descartes, il a également publié plusieurs études critiques sur Heidegger et sa réception. Il est professeur à l'Université de Rouen. François Lecoutre est professeur de Droit public à l'université d'Orléans. Il est traducteur de Hans Kelsen et Eric Voegelin.