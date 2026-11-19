Comment la communauté bibliothécaire se saisit-elle de la bibliothèque telle qu'elle se parle en ligne, sur le Web ou les réseaux sociaux ? De titre en titre pendant dix ans, la collection La Numérique a rassemblé près d'une centaine de bibliothécaires et de chercheurs pour extraire de ce flux numérique des ressources à partager, à relire et à commenter. Comment le sociologue analyse-t-il la bibliothèque en quartier populaire ? Comment est-on bibliothécaire à Montréal ? Que s'est-il passé sur Facebook à l'ombre des bibliothèques confinées ? Comment une licence Creative Commons redonne-t-elle vie aux fonds sonores d'une bibliothèque ? Etc. Vingt-trois contributions construisent cette anthologie, accompagnées de deux textes inédits signés Daniel Bourrion et Cécile Touitou, et d'un entretien avec Nathalie Clot, pour témoigner de la plasticité de l'institution bibliothèque contemporaine. Muriel Amar est maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication. Préface de Marta Severo.