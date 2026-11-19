Malgré les progrés technologiques et les procédurees toujours plus rigoureuses, le facteur humain reste la première cause des accidents aériens. Dans ce 17e volume de la série à succès Erreurs de pilotage, Jean Pierre Otelli analyse des accidents authentiques où des décisions humaines indaptées, des compétences insuffisantes, une mauvaise communication ou une perte de vigilance ont conduit à des drames. A travers des enquêtes minutieuses et des témoignages exclusifs, l'auteur met en lumière les mécanismes de l'erreur humaine pour mieux comprendre et surtout prévenir.