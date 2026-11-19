Découvrez 42 artistes emblématiques répartis dans 7 courants artistiques incontournables ! A travers ce jeu de 7 familles entièrement illustré, partez à la découverte des grands mouvements de l'histoire de l'art. De la Renaissance au Pop Art, en passant par le baroque, le réalisme, l'impressionnisme, le post-impressionnisme et le surréalisme, chaque famille vous invite à explorer un univers artistique unique. En reconstituant les familles, les joueurs apprennent à identifier les artistes majeurs de chaque courant et comprennent les grandes évolutions de l'art. Un jeu à la fois ludique et pédagogique pour s'initier à l'histoire de l'art en s'amusant.