Durant une grande partie du XXe siècle, la social-démocratie et l'ensemble de la gauche ont obtenu de magnifiques succès en Europe, tout en répondant aux aspirations des peuples et des travailleurs. Aujourd'hui, la gauche est en déclin, alors que l'extrême droite a le vent en poupe. Ce changement tient notamment au fait que la progression de l'idéologie sociale-libérale et l'importance donnée aux sujets de société (droits des minorités, égalité des genres, lutte contre les discriminations) par rapport aux fondamentaux du socialisme (emploi, temps de travail, salaires, formation, retraite) incitent les classes populaires à voter pour les partis d'extrême droite ou à se réfugier dans l'abstention. Mais l'espoir n'est pas perdu, car partout des millions de citoyennes et de citoyens se mobilisent pour promouvoir la démocratie, la justice sociale, l'égalité entre hommes et femmes et un environnement de qualité, dans un combat qui ne peut être qu'international.