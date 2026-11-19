Cet ouvrage offre au lecteur un large éventail de connaissances sur la langue serbe, à travers sa grammaire et son lexique, les normes parlées et écrites, les deux alphabets en vigueur, mais aussi sur le pays, sa culture, son histoire. Il apporte des clés pour aborder l'apprentissage d'une langue vivante, ancrée dans le quotidien, tout en éclairant sa diversité interne qui fait du serbe une langue-carrefour dans les Balkans.