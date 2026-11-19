Ce livre analyse les dysfonctionnements graves de l'Etat qui ont favorisé la prise des villes septentrionales du Mali par les séparatistes touaregs du MNLA (Mouvement national de libération de l'Azawad) et leurs associés d'Ansar Al Dine et du MUJAO (Mouvement pour l'unicité et le jihad en Afrique de l'Ouest). Il donne la parole aux témoins directs de la crise de 2012 pour relater la résistance civile de Gao, dissiper les suspicions et prévenir la nation des conséquences de l'indifférence collective face à la subversion qui se cristallise dans les autres régions du pays. Le livre évoque aussi les incertitudes internes et externes omniprésentes qui constituent encore des défis réels pour le Mali et le Sahel.