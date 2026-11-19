Elle cherchait sa place, elle a rencontré les travers du développement personnel. Elle cherchait la guérison, elle a visité les enfers et frôlé la mort. Elle cherchait l'amour avec un prince charmant, elle a rencontré les trahisons et le désenchantement. Elle cherchait l'amusement, elle a rencontré les croyances sociétales et le pire de l'humain. Lorsqu'elle ne cherchait rien, lorsqu'elle s'effondrait, la vie lui envoyait toujours un cadeau, en général quelqu'un, pour l'aider à continuer le chemin... De tout cela, elle ne regrette rien. Voyagez au coeur de France, une femme en situation de handicap. Voyagez au coeur de sa vie pour oser vivre la vôtre. Et pour, peut-être un jour, dire oui à la vie, telle qu'elle est, tout simplement...