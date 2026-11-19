Comment faire vivre la loi si ceux qui la votent ou doivent la respecter n'en maîtrisent ni les mécanismes ni la portée ? Fort de plus de vingt ans d'expérience au coeur de l'Assemblée nationale, Jean Tamba KAGBADOUNO éclaire les étapes de la procédure législative, de la conception d'un texte à sa promulgation. A la fois guide de la pratique parlementaire et chronologie des législatures et des constitutions guinéennes de 1958 à 2025, cet ouvrage donne aux élus et aux citoyens des clés pour comprendre la fabrication de la loi et s'approprier les règles qui organisent la vie publique. Au-delà des procédures, l'auteur interroge la responsabilité de l'institution parlementaire : pourquoi voter des lois sans exiger leurs décrets d'application ? Comment demander aux citoyens de respecter des textes dont ils ignorent l'existence ? Un appel à mieux connaître la loi pour en assurer l'application et en faire un instrument de participation citoyenne.