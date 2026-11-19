Pourquoi des pratiques dont l'efficacité propre n'est pas démontrée rencontrent-elles un tel succès ? Magnétisme ; acupuncture ; homéopathie ; ostéopathie ; lithothérapie... Toutes reposent sur des théories différentes, parfois incompatibles. Pourtant elles semblent répondre à une même attente. En s'appuyant sur les neurosciences, la psychologie cognitive et plus de quarante années d'expérience médicale, Thierry Boyer propose une explication originale de ce phénomène. Un essai rigoureux et accessible qui apporte un regard inédit sur les raisons du succès des médecines parallèles.