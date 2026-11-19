Une uchronie est un accroc dans la trame du temps, une histoire racontée comme si... Et si Magellan n'était pas mort à Mactan comme le rapporte l'Histoire ? Il a survécu et, prisonnier du cacique de cette île, après deux ans d'esclavage, il parvient à s'échapper. Magalhães, de son vrai nom, est arrêté à Malacca par les Portugais qui le condamnent pour avoir trahi le Portugal. Il est transféré à fond de cale à Lisbonne puis remis à la Castille. La découverte du détroit des Vierges l'a précédé mais la couronne d'Espagne traduit Magallanes, son nom d'emprunt, devant une cour de justice chargée de tirer les enseignements et conséquences de son expédition. L'affaire Magellan raconte cette odyssée imaginaire en la doublant du récit véridique du retour à Séville de la Victoria, seule caraque ayant accompli le premier tour du monde.