Comment se construire un avenir Au pays des mains sales ? Maaky grandit, mais les épreuves ne lui laissent aucun répit. Autour de lui, les gangs, la drogue et les attaques à main armée côtoient la maladie, l'impunité et la négligence des services publics. Dans cette société qui malmène ses espoirs, poursuivre ses études devient un combat. Maaky garde pourtant le cap : étudier et subvenir aux besoins de sa famille. Mais comment tenir lorsque chaque jour apporte son lot d'obstacles ? Dans le prolongement de Dans les brumes de la misère, Au pays des mains sales poursuit le parcours d'un jeune homme déterminé à se faire une place dans un monde qui lui en laisse peu. Un roman où le désir d'apprendre et la responsabilité familiale se heurtent à la dureté du quotidien.