Psychologue clinicien, Bernard Mithieux témoigne de trente ans d'accompagnement thérapeutique auprès d'enfants et d'adolescents porteurs de multi ou pluri-handicaps bénéficiant de nombreuses rééducations spécialisées. Après une période de désarroi, un courant philosophique et la psychanalyse Bionienne permettent l'élaboration d'un arrière-plan théorique et autorisent une rêverie du psychothérapeute sur le modèle de la rêverie maternelle. Ce mouvement de rêverie permet la mise au travail des processus archaïques puis l'émergence d'une communication astreinte à une réciprocité : un long processus semé d'obstacles d'où émerge une vie psychique individuelle malgré et avec la gravité du déficit. L'auteur illustre son approche avec des cas cliniques suivis sur plusieurs années. Ce parcours est un témoignage de la présence de la vie psychique alors que l'importance du déficit semble parfois l'occulter entièrement.