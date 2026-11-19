Chez les Kyaman, il est dénombré une multitude de chants relevant de la création des femmes des différentes générations et classes d'âge. Ces chants constituent de véritables oeuvres vocales communautaires féminines. Ils sont exclusivement exécutés en langue thwi, langue dudit peuple du sud ivoirien, à Abidjan. Ces chants, oeuvres des choeurs féminins, développent des réalités locales ou encore singulièrement villageoises. Ceux-ci prônent plus ou moins les vécus quotidiens de ce peuple kyaman du sud ivoirien. Ces divers chants évoquent des thèmes aussi variés que la pauvreté, les divinités locales, la tolérance, la puissance, la contrainte, la sécurité, la contradiction, l'observation, l'inquiétude, la créance, l'exigence, la conservation, la probité, la vie, la crainte, l'espoir, la déchéance, la collectivité, la passion, le désir, et bien d'autres encore.