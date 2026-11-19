Cela fait 10 ans que Les Cahiers de la LCD accompagnent, documentent et interrogent les transformations contemporaines des discriminations. Au croisement des sciences sociales, des mondes professionnels et des engagements citoyens, la revue s'est imposée comme un espace singulier de production, de circulation et de discussion des savoirs. Alors que les dispositifs de lutte se multiplient et que de nouvelles formes de résistance émergent, ce second volume du numéro anniversaire revient sur une décennie de recherches, de débats et d'actions. Plus que jamais, comprendre les discriminations demeure une exigence scientifique démocratique et politique.