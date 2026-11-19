C'est à l'issue de cinq années de recherche sur les activités génératrices de revenus des femmes adultes et analphabètes inscrites dans des centres d'alphabétisation aussi bien à Abidjan qu'à Banjul que cet ouvrage démontre qu'en Afrique subsaharienne, les méthodes d'alphabétisation en usage dans les institutions se sont succédé de façon à satisfaire les besoins des apprenantes selon leurs époques. Mais aujourd'hui, en raison de la mondialisation de l'économie et de la culture avec en prime la prégnance de l'Internet, les anciennes pratiques ne sauraient prospérer. L'auteur soutient en effet que les projets d'émergence des pays en développement à l'horizon 2030 demeurent illusoires si les anciennes méthodes d'alphabétisation restent en vigueur et si le taux d'analphabétisme de Dès lors, ce livre propose un nouveau paradigme d'alphabétisation de capacitation dont les aspects théoriques et pratiques sont exposés.