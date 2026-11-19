Dans le monde de Troy, chaque humain a un pouvoir magique. Pourtant, il existe une chose qu'ils craignent vraiment : les trolls. Ces créatures sont téméraires, puissantes, cruelles et... extrêmement sympathiques. Que deviendraient les trolls, ces terribles prédateurs, s'ils étaient réduits, par magie, à une taille d'insecte ? ! Comment rester au sommet de la chaîne alimentaire quand même les schroumpfs, animaux inoffensifs, peuvent détruire votre village ? Teträm, Waha et leurs amis vont devoir retrouver l'humain qui leur a joué ce tour. Mais un troll reste un troll même réduit à 15 cm de haut !