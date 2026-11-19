Alors que les fêtes du Nölstice battent leur plein, le vénérable Fuquatou tend un piège pour capturer le plus hardi des trolls. Le grain de sable qui va enrayer la machine s'appelle Waha, et elle n'a alors que cinq ans... Chaque année, les humains fêtent le Nölstice avec la plus grosse citrouille possible. Et chaque année, le troll Teträm la leur vole ! Mais cette fois, un piège est prêt à se refermer sur le troll courageux : heureusement la petite Waha, aidée involontairement par d'autres enfants, va semer une telle confusion que rien ne va se passer comme prévu.