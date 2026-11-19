Sous les ruines d'un temple inca sommeille un secret mortel. Au coeur de la jungle sud-américaine, Sam Conklin, étudiant en archéologie, tombe sur un remarquable site inca niché entre deux pics montagneux. Un lieu resté caché depuis des millénaires. Malgré les nombreux pièges tendus pour protéger cette nécropole des intrus, le jeune homme et son équipe décident, ensemble, de poursuivre leur exploration. D'affronter l'inconnu coûte que coûte. Espérant une nouvelle découverte, les chercheurs se lancent dans un périlleux voyage. Un périple au terme duquel une chose étrange les attend. Une chose créée par l'homme, mais qui n'est pas humainement possible. Une chose merveilleuse... et surtout terrifiante.