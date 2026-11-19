Un manuel incontournable pour découvrir la pratique du voyage chamanique, entre aventures, anecdotes et conseils. Un guide complet pour apprendre la technique du voyage chamanique, partir à l'aventure dans les mondes spirituels et rencontrer ses esprits alliés. De la rêverie initiatique à la " diète " (ou " quête de vision "), en passant par la diversité des mondes spirituels et de leurs habitants (les esprits animaux, enseignants, guides et forces de la nature...), c'est avec le sourire et un trésor de conseils et anecdotes que Laurent Huguelit nous fait découvrir tous les aspects du voyage chamanique, qu'il pratique et enseigne depuis des années. Un manuel de référence, par l'auteur de Fusion et de Mère .