Dans un environnement marqué par les polycrises, les disruptions technologiques, les pressions climatiques et géopolitiques, ainsi que par la montée en puissance de l'intelligence artificielle générative, gérer le risque ne suffit plus. Il faut apprendre à le piloter. Loin des approches normatives et des catalogues d'outils, cet ouvrage propose une lecture renouvelée de la norme ISO 31000. Il en fait une boussole stratégique pour gouverner le risque, arbitrer les scénarios et créer de la valeur. Structuré autour du continuum décisionnel (stratégique, tactique, opérationnel), il transforme les principes de la norme en leviers concrets, articulant appétence au risque, allocation des ressources et résilience organisationnelle, à travers : les mécanismes du continuum décisionnel et le rôle du risk manager comme "traducteur" organisationnel ; des méthodes pour arbitrer menaces et opportunités, scénariser et calibrer l'appétence au risque ; des études de cas et des grilles de diagnostic prêtes à l'emploi ; une réflexion critique sur les biais, la culture du risque et les limites de la norme face aux enjeux émergents. L'auteur propose un cadre clair pour penser, arbitrer et décider. Il ne livre pas de recettes, mais donne les moyens de faire du risque un véritable levier de performance.