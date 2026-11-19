"Dans cette histoire zébrée de lignes brisées, Esther représente la continuité. Un socle dans ma vie malgré l'éloignement, une matrice en dépit de la distance. Mais rien n'y fait, tout la ramène à l'annonciatrice de la mort qu'elle était lorsque nous nous sommes connus". Automne 1973. Raphaël est français, étudiant à Paris, et s'est porté volontaire pour aider Israël pendant la guerre du Kippour. Esther est israélienne, soldate, et travaille dans les services psychologiques de l'armée. Ils ont vingt ans et aimeraient croire que c'est le plus bel âge de la vie. Ce qu'ils vont partager pendant quelques semaines modifiera à jamais leur rapport à la mort. L'un et l'autre devront l'annoncer sans y être préparés. Puis ils se sont perdus de vue, chacun dans son pays, emmené par son destin. Jusqu'à ce que cinquante ans plus tard, jour pour jour, la guerre frappe à nouveau...