Que devient-on lorsque ce qui nous reliait au monde s'efface ? Au mil du secret explore le deuil et la mémoire, lorsque l'être aimé continue de résonner dans le corps, le rêve et le souvenir. Peu à peu, le regard se transforme et révèle une autre manière d'habiter le monde, où les frontières entre l'humain, l'animal et la nature s'estompent. Entre intime et cosmique, ces poèmes interrogent ce qui demeure lorsque nos repères vacillent et font de l'épreuve de l'existence un chemin vers une profonde métamorphose.