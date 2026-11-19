A Kinshasa, Yumbu, jeune homme de Masina Petro-Congo, cherche sa place dans une ville où chaque journée met ses rêves à l'épreuve. Chômage, précarité, transports chaotiques : les obstacles s'accumulent, mais la solidarité, l'humour et l'ingéniosité ouvrent encore des chemins. Au fil des rencontres et des revers, il découvre que la force de sa ville réside avant tout dans le courage de ses habitants. A travers son parcours se dessine le portrait d'une capitale aussi éprouvante qu'attachante, portée par un peuple qui refuse de renoncer.