Après avoir perdu son emploi, un homme confronté à la solitude et aux difficultés financières voit son existence bouleversée par une rencontre inattendue : celle d'un loup auquel il s'attache peu à peu. Dans une ville en perpétuelle transformation, son quotidien glisse insensiblement du réel vers l'imaginaire, au fil de rencontres étranges et de liens tissés avec les animaux qui l'entourent. La naissance d'un enfant noir Azur vient alors raviver des blessures profondes liées à l'amour, à la trahison et au regard des autres. Entre précarité, quête d'identité et désir de survie, cet homme avance sur un chemin où les animaux deviennent les reflets silencieux de la condition humaine. Mêlant réalisme, poésie et fantastique, ce roman explore la solitude, la mémoire et la fragile beauté des êtres oubliés.