Au cours des dernières années, l'étude de la diplomatie et des relations internationales à l'époque moderne a connu un renouvellement historiographique important. Les chercheurs et chercheuses ont élargi leurs champs d'investigation à de nouvelles problématiques et à de nouveaux acteurs. Ce volume s'inscrit résolument dans cette perspective en proposant une série de documents inédits permettant d'en revenir au fondement du travail historique. Les sources primaires ici publiées sont de différentes natures (mémoires, correspondances, rapports, instructions) et sont conservées dans divers dépôts en France comme à l'étranger. Elles sont organisées autour de grandes thématiques : la négociation, la conception de la politique étrangère et les formes de la diplomatie. La variété des documents, leurs présentations et les notes qui les accompagnent permettent de mettre en valeur leur richesse et leur apport à la connaissance historique. La diversité des enjeux qui ressort de leur lecture offre une illustration du décloisonnement actuel de la recherche sur la diplomatie et des relations internationales aux XVIIe et XVIIIe siècles.