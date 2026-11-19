Comment se constitue au musée du Louvre la collection de porcelaines de Chine d'Ernest Grandidier (1833-1912) entre les années 1870 et 1915 ? Aujourd'hui ensemble majeur des collections nationales du musée Guimet, cette collection de plusieurs milliers de pièces a été donnée au Louvre en 1894. Elle y est agencée et enrichie par son créateur devenu conservateur de sa propre collection. L'ouvrage donne, pour la première fois, une vue complète de la constitution de l'ensemble accepté par l'administration du musée pour servir à l'écriture de l'histoire de la porcelaine de Chine et pour inspirer l'industrie française. Ce faisant, il offre à l'aide de nombreux documents inédits, de nouvelles pistes de réflexion sur l'histoire du marché parisien de l'art chinois et sur la circulation des oeuvres. Les processus de constitution de cette collection permettent de comprendre le rapport du collectionneur aux objets, les origines et les appréciations de ces objets dans une période marquée par l'impérialisme et l'asymétrie des relations entre la France et la Chine.