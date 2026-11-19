Cet ouvrage entend saluer le parcours intellectuel multiple d'Alain Schnapp et la place singulière qu'il occupe dans le champ de l'archéologie. Le titre fait écho à Pourquoi la Grèce de Jacqueline de Romilly, et renvoie à la formation d'helléniste d'Alain Schnapp, tout en insistant sur son rôle majeur dans la construction de l'histoire et de l'épistémologie de l'archéologie. Organisé en trois thématiques - "L'invention de l'archéologie" , "Mécanique des pratiques et épistémologie de l'archéologie" et "Archéologie des territoires italiques" -, le volume réunit les contributions de ses élèves, de ses amis, et les chercheurs qui ont été nourris par sa pensée, ses travaux et sa manière d'interroger la discipline. Chacune des sections témoigne de la diversité des domaines qu'il a contribué à construire et à renouveler, et de l'influence durable de sa réflexion sur la recherche archéologique contemporaine.