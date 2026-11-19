L'autorité ne disparaît pas, elle est constamment reformulée. Ce livre étudie ces reformulations à travers le cas de villes européennes de l'Antiquité à l'époque moderne. La notion d'autorité traverse aujourd'hui de nombreux champs de nos sociétés, à différentes échelles, et la questionner permet d'envisager d'une nouvelle manière les formes d'exercice du pouvoir. Pour cela, cet ouvrage rassemble des contributions qui examinent la manière dont l'autorité a été mise en pratique de l'Antiquité romaine à l'époque moderne. Loin des discours regrettant la "? perte d'autorité? ", les différentes études rassemblées ici envisagent l'autorité comme le produit de rapports de forces, de négociations et de reconfigurations qui supposent des changements sociaux, politiques, économiques et culturels. Son étude passe donc par des approches contextualisées qui appréhendent les formes de légitimité(s) des pouvoirs et d'autorité. Le cadre d'analyse est ici la ville. Ce choix est déterminé par la volonté d'appréhender l'autorité et ses reconfigurations dans plusieurs domaines ? : les discours des acteurs, mais encore et surtout la dimension concrète et physique de l'autorité, qui s'exprimait dans les espaces urbains sous des formes matérielles fortes. Il s'agit également de mieux comprendre que l'autorité n'est pas un donné intangible mais bien une construction sociale, ce qui contredit l'essence même de l'autorité, qui vise à s'affranchir des contingences pour revendiquer une légitimité anhistorique.