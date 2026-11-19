La revue Penser l'éducation s'inscrit dans le champ spécifique qui croise la philosophie de l'éducation et l'histoire des idées pédagogiques. Ces deux aspects sont reliés et relèvent de la philosophie de l'éducation. Penser l'éducation n'est pas un titre anodin, il porte une injonction et une promesse : en ces temps de mutation, il s'agit de (re)penser, à nouveaux frais, l'éducation, dans ses principes, ses finalités, ses valeurs, ses pratiques et leurs conséquences. Le numéro 58 explore des sujets tels que le système éducatif guyanais ; les transformations du corps des CPE par le concours ; la régulation des désordres à l'école ; la philosophie de Bernard Stiegler face à la cris de l'éducation ; la communauté de recherche philosophique et orientante et enfin la rencontre des épistémologies du Nord et du Sud. En fin d'opus : une recension, les rubriques "Les fonds du MUNAE" et "Penser l'éducation ailleurs" .