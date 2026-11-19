Que sait-on aujourd'hui du plus grand empire d'Amérique ? S'étendant sur près d'un million de kilomètres carrés, le gigantesque empire inca a assuré sa domination sur plus d'une centaine de peuples, et compté neuf à dix millions de sujets avant de s'écrouler face au choc de la conquête espagnole. Les empereurs, demi dieux fils du Soleil, autant révérés que craints, ont alors disparu de manière brutale et définitive. Longtemps, nous avons été tributaires de ce que les colons européens ont rapporté dans leurs chroniques. Cette version de l'histoire est à présent battue en brèche par les recherches archéologiques, et c'est une révolution des savoirs qui est en cours. Les découvertes spectaculaires de "? momies des glaces ? " - ces enfants sacrifiés à la cime des montagnes enneigées -, les offrandes extraites du lac Titicaca, les progrès de la datation radiocarbone, l'apport de la paléoclimatologie et des études ADN, le déchirement d'une possible écriture vernaculaire codée, mais aussi la prise en compte de la vision des natifs eux-mêmes : tout cela engage aujourd'hui à une redécouverte de cette étonnante civilisation. Avec une écriture vive, née de son expérience de terrain comme de ses nombreuses recherches, Peter Eeckhout nous invite à une relecture complète, aussi surprenante que stimulante, de la culture inca.