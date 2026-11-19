Les chrétiens sont baptisés Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Si le Père et le Fils leur sont relativement familiers, l'Esprit Saint demeure pour eux le grand inconnu et, souvent, le grand oublié. Troisième personne de la Trinité, l'Esprit Saint a pour particularité d'être sans visage et sans voix. Seul son souffle insaisissable, qui a inspiré les prophètes d'hier et continue d'animer ceux d'aujourd'hui, permet d'en faire l'expérience. Nous sommes pourtant invités à découvrir l'Esprit Saint. Les Ecritures, la réflexion de l'Eglise à son sujet, son action, ses dons et ses fruits rendent possible de plonger dans son mystère, comme nous y convie ce petit livre. En deuxième partie, quelques prières à l'Esprit Saint et une neuvaine nous incitent à l'invoquer, pour notre plus grand bien. L'auteur veut surtout nous conduire à aimer l'Esprit Saint, car "c'est l'amour qui donne la vraie connaissance" . L'AUTEUR Yvon Joseph Moreau est moine cistercien à l'abbaye Val-Notre-Dame. Il a été abbé de l'abbaye cistercienne d'Oka, puis évêque du diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière de 2008 à 2018. Ses précédents livres Offrir Dieu (2012), Respirer Dieu (2014) et Ecouter Dieu (2016) sont très appréciés du public.