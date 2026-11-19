Dans ces fragments, François Nault poursuit une méditation commencée avec De Dieu (Médiaspaul, 2024). Inspiré par Spinoza, mais attentif à la rumeur biblique, il interroge l'idée même de révélation. Et si Dieu ne parlait pas ? Et si la révélation n'était ni voix venue du ciel, ni irruption miraculeuse du dehors, mais lente ouverture de l'intelligence ? De Moïse aux prophètes, du Christ à saint Paul, de la sagesse d'Israël à la pensée de Spinoza, ces aphorismes déplacent les évidences. La Bible n'y est plus un traité dogmatique, mais une pédagogie ; la foi, moins une soumission qu'un regard ajusté ; Dieu, non un interlocuteur lointain, mais la trame même du réel. Livre de théologie autant que de philosophie, De la révélation propose une réflexion intellectuelle, et en même temps spirituelle. Il invite à penser sans crainte, à croire sans superstition, et à chercher, sous le tumulte des discours, la clarté silencieuse de ce qui est - là où l'esprit s'éclaire et où le coeur s'apaise. François Nault est professeur de théologie fondamentale à la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval (Québec, Canada). Auteur prolifique, il a publié entre autres chez Médiaspaul, Derrida et la théologie. Dire Dieu après la déconstruction (2000), Le lavement des pieds, un asacrement (2010), L'évangile de la paresse (2016), De Dieu (2024).