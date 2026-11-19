Apre`s Simone et moi (Martin de Halleux, 2021), Simone F. Baumann publie une nouvelle anthologie de courtes histoires ciselées qui mettent en scène une anti-héroïne au quotidien surréel. Plus varie ? es et plus le ? ge`res, ces scénettes mettent davantage l'accent sur les interactions entre la protagoniste et son environnement, tout en explorant une gamme de the ? matiques plus large comme la vie d'artiste, le succès et les échecs professionnels et le sexisme ordinaire. Que la protagoniste se transforme en coussin a` aiguilles apre`s avoir e ? te ? encourage ? e par son acupunctrice a` avoir des enfants, qu'elle de ? cide de devenir strip-teaseuse apre`s avoir e ? te ? licencie ? e par son e ? diteur - pour finalement le recroiser dans un club -, cet album est bourré d'humour noir, de me ? tamorphoses et de rebondissements absurdes.