Le vieillissement de la population constitue un enjeu majeur de politique suisse, régulièrement rappelé dans les débats publics en lien avec les coûts croissants de la santé ou la fragilité de l'AVS. La solution proposée est avant tout d'inciter les personnes âgées à "vieillir chez soi" et au "vieillissement réussi" . Cette manière de poser le débat pose problème : réduire la question du vieillissement à une charge dont souffrirait la collectivité renforce les stéréotypes négatifs envers les personnes plus âgées, les exclut du débat public, escamote la très grande diversité des modes de vies, et enfin, individualise les solutions à un problème structurel. Basé sur des recherches scientifiques en la psychologie socioculturelle, ce livre montre que l'on ne se réveille pas "vieux/vieille" , mais que le vieillissement est un processus dynamique impliquant non seulement des processus biologiques et psychologiques, mais aussi sociaux, culturels, et politiques. Il nous invite à repenser les enjeux du vieillissement à l'échelle régionale, et à imaginer des solutions qui permettent à toutes les personnes de continuer à vivre et se développer, avec les autres, tout au long de la vie.