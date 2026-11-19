Casablanca, ville moderne, ville rebelle, ville d'architectures Longtemps éclipsée par les villes impériales, Casablanca s'impose pourtant comme l'un des grands théâtres urbains du XXe siècle. Ville de contrastes, de mouvement et de modernité, elle incarne la vitalité économique, sociale et culturelle du Maroc contemporain. Cet ouvrage invite à regarder Casablanca autrement : non comme une simple métropole affairée, mais comme une extraordinaire collection de lieux, d'édifices, de rues, de jardins, d'immeubles, de villas et de bâtiments publics. Chaque quartier, chaque façade, chaque volume raconte une étape de l'histoire moderne de la ville, depuis les constructions du XVIIIe siècle jusqu'aux grandes mutations urbaines contemporaines. A travers son architecture, Casablanca révèle les ambitions politiques, sociales et esthétiques qui ont façonné son développement. Les immeubles d'habitation, les portiques, les tours, les maisons cachées derrière les arbres, les bâtiments administratifs ou publics composent un paysage unique, où se condensent les grands courants architecturaux du XXe siècle : Art nouveau, Art déco, modernisme, architecture coloniale, urbanisme social et expérimentations plastiques. L'intérêt du livre tient à cette manière de faire de la ville elle-même une collection vivante. Casablanca n'est pas seulement décrite : elle est observée comme un organisme complexe, turbulent, inventif, rebelle, capable de renouveler sans cesse son visage. Le lecteur découvre une ville multiple, parfois méconnue, dont les édifices témoignent d'une créativité architecturale exceptionnelle. Monique Eleb, psychologue et sociologue, spécialiste reconnue des modes de vie, de l'habitat et de l'architecture, apporte à ce sujet un regard à la fois savant et sensible. Née à Casablanca, elle connaît intimement cette ville dont elle analyse les formes, les usages et les transformations. A la croisée du beau livre, de l'histoire urbaine et de l'essai architectural, cet ouvrage s'adresse aux amateurs d'architecture, d'urbanisme, d'histoire du Maroc, de patrimoine moderne, mais aussi à tous ceux qui veulent comprendre comment Casablanca est devenue le symbole du Maroc moderne. Monique Eleb est une psychologue et sociologue française, spécialiste des modes de vie, de l'habitat et de l'architecture. Née à Casablanca, au Maroc, le 2 septembre 1945, elle entretient avec cette ville un lien personnel et intellectuel qui nourrit son regard sur l'espace urbain, les formes d'habiter et les transformations de la société marocaine moderne. Son travail se situe à la croisée de plusieurs disciplines : la sociologie, la psychologie, l'histoire urbaine et l'analyse architecturale. Elle s'intéresse particulièrement à la manière dont les individus vivent, occupent et transforment les espaces construits. L'habitat, pour elle, n'est pas seulement une affaire de formes ou de styles : il est aussi le reflet des usages quotidiens, des rapports sociaux, des évolutions familiales, des aspirations individuelles et des mutations culturelles. Spécialiste reconnue de l'architecture domestique et des modes de vie, Monique Eleb a consacré de nombreux travaux à la relation entre les habitants et leur logement, ainsi qu'à l'histoire des formes urbaines. Son approche associe rigueur scientifique et attention sensible aux lieux, aux détails, aux pratiques et aux mémoires. Elle observe les bâtiments non comme de simples objets esthétiques, mais comme les témoins d'une époque, d'un projet social et d'une manière d'habiter le monde. Dans son travail sur Casablanca, elle met en lumière la richesse architecturale d'une ville longtemps réduite à son image de capitale économique. Elle révèle au contraire une métropole complexe, moderne, inventive, où se croisent héritage marocain, influences européennes, ambitions politiques, innovations urbaines et expériences sociales. Son regard permet de comprendre Casablanca comme un véritable laboratoire de la modernité architecturale et urbaine au Maroc. Par son parcours et ses recherches, Monique Eleb s'impose comme une voix importante pour penser l'architecture à partir des usages, des habitants et des modes de vie.