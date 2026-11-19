L'ouvrage est issu du colloque du même nom qui venait marquer le quarantième anniversaire de la loi Badinter du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation. Il réunit des points de vue académiques et pratiques sous la forme de tables rondes de professionnels. Y sont notamment interrogés des enjeux contemporains de l'application de la loi Badinter : mobilités nouvelles, droit européen.