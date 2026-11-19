Ce numéro des Cahiers Robinson consacré à la mer dans la littérature jeunesse analyse la façon dont les ouvrages proposés aux jeunes lecteurs mettent en scène la mer, ses représentations, ou réécrivent les récits patrimoniaux qui lui sont consacrés. La mer sous toutes ses facettes, qu'elle soit menaçante et déchaînée, porteuse d'espoir, source d'aventures, pleine de trésors ou simplement lieu de loisirs, a nourri l'imaginaire de nombreux jeunes lecteurs au fil des siècles et encore aujourd'hui. Métaphore de la liberté et des grands espaces pleins de promesses, la mer et ses différents symboles se retrouvent aussi dans les images qui accompagnent et illustrent les récits pour la jeunesse. Dès lors, les récits de et sur la mer ne se contentent pas de nourrir l'imaginaire des lecteurs, de les mettre en garde ou de les inciter à adopter une attitude écologiquement responsable, ils permettent aussi aux plus jeunes de faire l'expérience de la littérature en leur demandant de déchiffrer et d'interpréter les références et les symboles qui leur sont proposés. Les contributions de ce numéro s'intéressent à la façon dont les ouvrages destinés aux enfants et aux adolescents abordent la mer et tous ses enjeux en ce début de XXIe siècle. Sont ainsi analysés les classiques du roman maritime et leurs réécritures, les questions écologiques, politiques et éducatives.