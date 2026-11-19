Les territoires de la France rurale, alors qu'ils représentent plus de 90 % du territoire national souffrent encore d'un certain désintérêt et d'une grande méconnaissance, notamment en ce qui concerne leur patrimoine, pourtant au coeur des enjeux sociaux, culturels ou encore écologiques de développement, de transmission, d'innovation et de transition. De taille et de typologie variées, les territoires ruraux abritent un patrimoine, ou plutôt des patrimoines, à leur image : riche et pluriel. Matériels ou immatériels, ce sont des édifices de proximité, sites, paysages mais aussi des fêtes, pratiques sociales et savoir-faire traditionnels ancrés dans le quotidien des habitants et au premier plan des problématiques socio-économiques et environnementales. Si les patrimoines ruraux avaient fait l'objet, pour la première fois, d'études approfondies dans les décennies 1960-1980, c'est davantage le " patrimoine en milieu rural " que le " patrimoine de la ruralité " qui avait été documenté. L'édition 2025 des " Entretiens du patrimoine ", sur le thème Patrimoines et territoires ruraux : question(s) d'avenir , ont mobilisé de nombreux acteurs : architectes, conservateurs, restaurateurs, chercheurs, artisans, collectivités locales et autres acteurs du monde rural sont venus réinterroger la définition du patrimoine rural, ouvrir le débat et dessiner des perspectives pour ces espaces en prise avec les défis d'aujourd'hui et de demain, en montrant que le patrimoine n'est pas seulement ce que l'on protège, mais aussi ce qui fait vivre ensemble, ce qui crée de la cohésion grâce à des projets innovants et porteurs d'avenir. Qu'est-ce que la ruralité aujourd'hui ? De quels patrimoines parle-t-on ? Comment la création réactive et fait évoluer les zones rurales ? Comment rendre visible et accessible à tout le patrimoine des communes ? Quels sont les modèles d'adaptation à la transition écologique et au développement durable ? Comment les professionnels accompagnent-ils les institutions patrimoniales en territoires ruraux ? Comment le patrimoine, matériel comme immatériel, peut-il contribuer au développement économique et à la cohésion sociale ? Cet ouvrage, suivant le déroulé du colloque, est organisé en trois grandes parties thématiques : 1 - Un patrimoine en mouvement 2 - Des territoires d'innovation 3 - L'importance de l'ingénierie et de l'accompagnement.