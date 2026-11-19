20 000 suspects 10 indices 1 seul coupable Alors qu'il s'apprêtait à démarrer sa tournée dans la nuit du 24 décembre, le Père Noël a été assassiné. Son meurtrier ? Quelqu'un qui, vingt-sept ans plus tôt, n'a pas eu de cadeau... et ne l'a jamais oublié. Avant de mourir, il a reçu une lettre, un défi : retrouver, parmi treize dossiers et des milliers d'enfants privés de présent, le prénom de son futur assassin avant que ne sonnent les douze coups de minuit. A vous de reprendre l'enquête, de découvrir le bon prénom... Armez-vous d'un crayon, recoupez les indices et rayez les suspects jusqu'au dernier !