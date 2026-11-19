En exclusivité : un poster grand format avec toute l'équipe de France et Zinédine Zidane. Passez l'année avec l'équipe de France et le Calendrier officiel 2027 ! Après la Coupe du monde, c'est l'ère Zinédine Zidane qui démarre : retrouvez la nouvelle sélection de joueurs qui seront présents sur tous les matches de la saison. Mois après mois, des photos officielles, des images inédites... Doué, Mbappé, Olise, Dembélé... Tous les Bleus sont là ! Vivez l'émotion du football avec l'équipe de France tout au long de l'année.