Comédienne emblématique de cinéma, de théâtre, de télévision, Brigitte Fossey livre un récit très incarné : celui d'une vie guidée par les rencontres, les oeuvres littéraires et une exigence intérieure constante. Plutôt qu'une autobiographie chronologique, Brigitte Fossey propose une traversée sensible : l'enfance à Tourcoing, des parents mêlant exigence et fantaisie - un père professeur d'anglais et d'allemand, citant Shakespeare autant que Rabelais ; une mère l'entraînant dans des tangos joyeux - qui lui transmettent le goût des mots, de la musique et du jeu. Brigitte Fossey raconte avec une précision et une liberté remarquables ce qui l'a construite : les livres, les figures marquantes, les plateaux, les scènes. Sa voix - directe, élégante, lumineuse - donne au récit une tonalité singulière. Elle évoque aussi bien la rigueur du travail d'actrice que la part d'intuition et de mystère qui nourrit chaque vocation artistique. Des souvenirs de tournage aux réflexions sur le métier, c'est tout un parcours qui se dessine, entre exigence et curiosité. Un ouvrage à la fois accessible et profond, où l'on retrouve une figure familière du cinéma français dans toute sa sincérité.