Arrachée enfant à la lumière de son village sicilien et à l'amour inconditionnel de sa grand-mère, Serafina grandit dans la banlieue parisienne des années 1960. L'exil la plonge dans la pauvreté, la maladie et une violence familiale dont elle découvre la brutalité. "Serafina" est le portrait d'une femme immigrée et l'histoire réelle d'une conquête délicate : celle de sa liberté. Au-delà des débats théoriques sur l'immigration, ce récit de vie rend hommage à toutes celles et ceux qui partirent et arrivèrent - enrichissant leurs terres d'accueil de leurs vécus.