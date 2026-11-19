Ce livre n'est pas né du désir d'ajouter un discours de plus sur le travail. Il part de ce que le travail laisse derrière lui : une fatigue, une absence, une alerte, un retour, une parole managériale, un silence, un corps qui ne suit plus, un coût trop tard nommé, une décision dont les effets circulent plus loin que prévu. Anatomie du travail propose une lecture kaléidoscopique du travail contemporain. Non pour imposer une vérité unique, mais pour déplacer le regard. Le travail change de relief selon la place depuis laquelle il est regardé. Une situation ne dit pas la même chose selon qu'elle est vécue, décidée, subie, accompagnée, traduite, comptée ou réparée. Son exigence tient en quelques mots : comprendre avant d'agir. Comprendre ne signifie ni attendre, ni excuser, ni diluer les responsabilités. Comprendre, c'est refuser les réponses trop rapides lorsqu'elles répondent à côté. C'est nommer plus juste, regarder plus près, distinguer ce qui relève d'une personne, d'une organisation, d'un mot, d'un système, d'une décision, d'un coût déjà engagé. Ce livre s'adresse à celles et ceux qui sentent que le travail peut absorber, enfermer, réduire, parfois même tunneliser le regard jusqu'à faire perdre la compréhension de ce qui se joue. Quelle que soit la place qu'ils occupent, leur niveau de responsabilité, leur fatigue ou leur énergie du moment, il leur propose des clés de lecture et d'analyse pour reprendre appui, retrouver de la distance, nommer plus juste et ne plus se laisser prendre dans des situations que personne n'a vraiment regardées.