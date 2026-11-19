Impératrice tyrannique puis chirurgienne de génie, Elise de Clorence a une nouvelle chance de réparer ses erreurs. Retrouvez l'animé Doctor Elise : The Royal Lady with the Lamp sur Crunchyroll ! Elise reçoit une médaille pour sa participation active à l'effort de guerre, et ses fiançailles avec le prince Linden sont annoncées. Alors que le couple se projette dans leur future vie, le jeune homme lui avoue enfin le différend qui l'oppose à son frère Mikhail. Une lutte fratricide pour le trône s'annonce, Elise saura-t-elle l'éviter ?