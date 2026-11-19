Et si la santé mentale passait par le corps ? Toujours plus sollicités, toujours plus pressés, nous avons perdu l'art de ralentir, d'écouter nos besoins et d'habiter pleinement notre corps. Peu à peu, le stress s'installe, l'épuisement guette, les émotions débordent. Dans cet ouvrage unique, un psychiatre et une professeure de yoga ont croisé leurs savoirs pour vous révéler tout ce que les neurosciences nous apprennent aujourd'hui sur les effets physiologiques et psychologiques du yoga. Découvrez de quelle manière cette pratique agit directement sur votre système nerveux pour vous aider à retrouver un équilibre durable. Ruminations, anxiété, burn-out, addictions... Pour chaque difficulté rencontrée, laissez-vous guider par de formidables outils thérapeutiques, des témoignages inspirants, des conseils concrets, des exercices de respiration et des postures illustrées accessibles à tous. Une invitation enthousiasmante et innovante à remettre du sens dans votre quotidien !