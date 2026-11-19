Cet album, qui met en scène le héros cornu créé par Mike Mignola, est entièrement inédit, même aux USA. Il regroupe l'intégralité des récits publiés depuis une dizaine d'années dans les numéros "Winter Special". L'ensemble de ces récits sont complets. Un excellent point d'entrée dans la saga de Hellboy ! La quinzaine de récits que comporte cet album est réalisée par les plus grands auteurs de la BD américaine. On y retrouve notamment Tim Sale, Michael Avon Oming, Paul Grist, Sebastián Fiumara, Matt Smith ou encore Ben Stenbeck, le tout supervisé par le créateur de Hellboy, Mike Mignola.