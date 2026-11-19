Tirez profit de vos économies au maximum en effectuant les meilleurs placements ! Le taux d'épargne en France est un des plus élevés des grandes puissances économiques mondiales. Quand la croissance est au beau fixe, ce qui est de plus en plus rare dans notre beau pays, ils épargnent. Quand la croissance est en berne, voire franchement négative comme pendant la crise du Covid, ils épargnent. Mais on ne peut plus gérer son argent comme on le gérait avant. Le monde a changé. Le monde du placement aussi. Les Français épargnent, épargnent et épargnent encore, mais il n'est pas facile de savoir où et comment placer son argent ! Que vous souhaitiez préparer votre retraite, épargner pour vos enfants ou financer un projet, que vous ayez 20, 40 ou 70 ans, des économies modestes ou un patrimoine important, vous découvrirez dans ce livre tous les placements adaptés à votre profil et à vos objectifs. Dans ce guide pratique, Marc Fiorentino dévoile les secrets d'une gestion patrimoniale réussie. Avec pédagogie et humour, l'expert en finance décrypte les subtilités des différents placements et propose des stratégies adaptées à chaque profil d'épargnant. De l'assurance-vie aux actions en passant par l'immobilier, tous les aspects de l'investissement sont abordés de manière claire et accessible. L'auteur livre également ses conseils avisés pour construire et faire fructifier son patrimoine à long terme, quel que soit son âge ou sa situation. Un ouvrage indispensable pour prendre en main ses finances et faire les bons choix d'investissement en toute sérénité. Les grands thèmes de l'épargne n'auront plus aucun secret pour vous : investissement immobilier, assurance-vie, Bourse, fiscalité, transmission... Découvrez : Votre profil d'investisseur Vos stratégies de placements Les placements incontournables Et tous les bons tuyaux pour gagner plus d'argent avec votre argent !