Une immersion au coeur de la bataille des Ardennes à travers les récits de ceux qui l'ont vécue Sur le principe du précédent opus La bataille des Ardennes en 50 photos, l'ouvrage s'appuie sur des entretiens, des récits enregistrés et des témoignages collectés auprès de civils et de combattants, dont la parole constitue un matériau historique irremplaçable. Ces voix soigneusement sélectionnées pour leur précision saisissante et leur portée immersive, restituent la dimension humaine de la bataille. Ce livre entend préserver une mémoire menacée de disparaître et rappeler que derrière chaque bataille se trouvent des vies bouleversées. L'histoire des Ardennes ne se comprend pleinement qu'en écoutant aussi ceux qui ont traversé cet hiver de feu et de neige. Les témoignages ont été rassemblés spécifiquement pour couvrir l'ensemble du spectre des expériences vécues durant l'hiver 1944 1945 : la sidération des premières heures de l'offensive, la peur des bombardements, l'errance des familles jetées sur les routes, la lutte des soldats contre le froid, la fatigue et l'incertitude, la solidarité improvisée, mais aussi les difficultés quotidiennes, la perte de compagnons d'armes et les instants de survie arrachés au chaos. A travers ces récits singuliers se dessine une mosaïque d'émotions révélant de manière poignante les réalités concrètes et intemporelles de la guerre.